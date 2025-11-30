Главный тренер «Балтики» Талалаев был предложен «Динамо»

Кандидатура Андрея Талалаева, занимающего должность главного тренера калининградской «Балтики», была предложена московскому «Динамо» в качестве замены Валерию Карпину.

Ранее сообщалось, что представители отечественного специалиста также предлагали его услуги столичному «Спартаку» после отставки Деяна Станковича.

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику», начиная с сентября 2024-го.

В минувшем сезоне управляемая россиянином команда выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ, спустя сезон после вылета.

В этом году балтийцы установили уникальный рекорд для команд-новичков в истории чемпионата России. Калининградская команда не проигрывала в 9 турах подряд на старте сезона.

После 17-ти сыгранных туров калининградцы под руководством Андрея Талалаева идут на четвертом месте в РПЛ 2025-2026, набрав 32 очка.

Отставание от лидирующего в лиге «Краснодара» составляет пять баллов.

Балтийцы проиграли лишь однажды за последние девять матчей во всех турнирах.

29 ноября калининградская команда, играя больше тайма в меньшинстве, обыграла на своем поле «Спартак» (1:0).

В предстоящем туре чемпионата России «Балтике» перед уходом на зимнюю паузу предстоит сыграть дома против самарских «Крыльев Советов».