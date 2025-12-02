Губерниев назвал лучших российских тренеров в РПЛ

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, Мурада Мусаева из «Краснодара» и Сергея Семака из «Зенита» лучшими отечественными специалистами.

После 17 туров МИР РПЛ «Краснодар» лидирует в чемпионате, набрав 37 очков, «Зенит» идет третьим (36), «Балтика» — пятая (32).

— Кто лучший российский тренер в РПЛ?

— Талалаев, Мусаев и Семак. Это триумвират лучших тренеров в нашем чемпионате, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

