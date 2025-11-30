Стало известно, чего опасаются власти США во время проведения ЧМ по футболу

Администрация США выражает серьезную озабоченность возможностью атак с использованием беспилотных летательных аппаратов в ходе предстоящих масштабных международных мероприятий — Чемпионата мира по футболу 2026 года и Олимпийских игр 2028 года.

В связи с потенциальными угрозами Белый дом стремится получить расширенные полномочия, позволяющие нейтрализовывать дроны в воздушном пространстве. Согласно информации, полученной изданием Politico от осведомленных источников, администрация оказывает значительное давление на законодателей, пытаясь включить соответствующие положения в законопроект об оборонной политике, принятие которого запланировано на ближайшие недели.

Однако инициатива исполнительной власти встречает сопротивление в Конгрессе. Комитет Сената по торговле, в чью компетенцию входят вопросы авиации, выражает опасения, что предоставление таких полномочий может привести к превышению федеральным правительством своих властных функций. Критики предложения указывают на необходимость тщательного баланса между обеспечением безопасности и защитой гражданских свобод.

Важным аспектом законопроекта является также планируемое расширение возможностей по противодействию беспилотникам для правоохранительных органов на уровне штатов и местных властей. Как подчеркивает представитель Белого дома, создание надежной инфраструктуры для защиты крупных мероприятий считается приоритетной задачей.

«Администрация считает это крайне важным, особенно учитывая все события следующего года, — заявил официальный представитель. — Наличие мощной инфраструктуры для проведения мероприятий и мер противодействия дронам крайне необходимо».

Обсуждение законопроекта продолжается, и его окончательная редакция будет результатом компромисса между различными ветвями власти.