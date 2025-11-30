«Вильярреал» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на поле на 77-й минуте

Завершился матч 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сесар Сото Градо. Победу со счётом 3:2 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Айосе Перес на 31-й минуте. На 57-й минуте Альберто Молейро удвоил преимущество гостей. Через три минуты полузащитник Карлос Солер Фермин сократил разрыв в счёте, а на 87-й минуте Андер Барренечеа сравнял счёт в матче. В добавленное ко второму тайму время Альберто Молейро оформил дубль и принёс победу «Вильярреалу». Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 77-й минуте встречи.

После 14 матчей чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 32 очка и располагается на третьей строчке.