«Многое будут решать нюансы». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Рубином» в рамках 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Луис Энрике хорошо принимает мячи, а у нас достаточно быстрая атакующая группа. Посмотрим, как мы справимся против тройки мощных центральных защитников. Сиве? Молодой игрок, который только адаптируется к нашему чемпионату. Это тот игрок, который цепляется за мячи, должен бежать в атаку так же, как Даку. «Рубин» последние матчи немного видоизменил свою схему. Посмотрим, насколько мы сможем сыграть так, как планируем. Многое будут решать нюансы», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».