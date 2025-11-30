«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в АПЛ, прервав серию поражений

Завершён матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуль». После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев. Встреча состоялась на стадионе «Лондон» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд.

Первый гол в матче забил Александер Исак. Шведский форвард отличился на 60-й минуте. В конце встречи полузащитник хозяев поля Лукас Пакета получил две жёлтые карточки за две минуты, после чего бразилец был удалён с поля. На 90+2-й минуте Коди Гакпо установил окончательный счёт в матче – 2:0.

Ранее «Ливерпуль» потерпел три поражения подряд во всех турнирах.

После этой игры «Ливерпуль» с 21 очком располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 11 очками находится на 17-м месте.