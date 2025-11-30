Галактионов - о победе над "Ростовом": благодарен ребятам за страсть и эмоции

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу "железнодорожников" над "Ростовом" (3:1) в 17-м туре РПЛ.

© Rusfootball

"Эмоции потрясающие. Это тяжёлая победа на выезде. Было очень важно одержать победу, так как мы давно не побеждали в Ростове-на-Дону, если не брать кубковые игры. Каждый игрок, который был сегодня на поле, и те, которые не вышли, внесли свой вклад с точки зрения энергетики. Благодарен ребятам за самоотверженность, страсть и эмоции. Эта победа, безусловно, придаст нам эмоциональный подъём", - сказал Галактионов в интервью "Матч ТВ".

Сегодня, 30 ноября на "Ростов" на своём поле принимал московский "Локомотив". Гости одержали победу со счётом 3:1. В составе железнодорожников отличился Дмитрий Баринов, Жерзино Ньямси, а также бывший форвард "южан" Николай Комличенко реализовал пенальти. В составе ростовчан единственный гол забил Илья Вахания.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова занимают третью позицию в турнирной таблице чемпионата России с 34 набранными очками.

Следующий матч "железнодорожники" проведут на выезде против "Ростова". Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря.