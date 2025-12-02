Экс-президент «Торпедо» предсказал, на каком месте может финишировать клуб

Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов считает, что команда может войти в топ-10 Первой лиги.

© ФК "Торпедо"

- Думаю, что по итогам сезона "Торпедо" будет на 8-12-м месте в Первой лиге. Самое главное, чтобы Кононов вернул игрокам уверенность в себе. Нужно стабилизировать состав, работать, улучшать физические кондиции — они должны быть оптимальными.

Московское "Торпедо" набрало 21 очко в 21 туре и финишировало на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. По итогам первой части чемпионата России "автозаводцы" находятся в одном балле от зоны прямого вылета.

В нынешнем сезоне черно-белые одержали пять побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.