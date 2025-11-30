Семак назвал ключевой фактор победы «Зенита» над «Рубином» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Рубином» в домашнем матче 17-го тура РПЛ (1:0).

«У нас не хватало свежести, скорости, чтобы быстрее двигать мяч. Не хватило креатива в завершающей стадии. Много решили стандартные положения. Мы смогли забить с доигровки. После забитого мяча игра раскрылась, свободных зон было больше, играть стало легче, но второй гол забить не смогли.Бразильские легионеры замедляли игру? Нам, вообще, не хватало командной скорости. Были ситуации, когда могли быстрее принимать решения» , – передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Александр КАВОКИН.

«Зенит» набрал 36 очков и поднялся на 2-е место. Лидирует «Краснодар» (37). На третьем месте находится ЦСКА (36).

До зимней паузы командам в РПЛ осталось провести по одному матчу. В 18-м туре «Зенит» примет на своем поле «Акрон» (6 декабря), а «Краснодар» сыграет дома с ЦСКА (7 декабря).