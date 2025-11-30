Игрок «Рубина» Кузяев: у нас есть потенциал подняться выше седьмого места

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев после матча 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:1) высказался о потенциале казанской команды.

«Конечно, нам хочется большего. Где-то фортуна отвернулась от нас. Но я считаю, что если мы продолжим также тренироваться и играть, мы можем подняться выше. Потенциал есть. К этому нужно стремится и не довольствоваться седьмым местом. Всё возможно. Главное — верить в себя и продолжать работать», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После этой игры «Рубин» с 23 очками располагается на седьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В следующем туре «Рубин» встретится с «Ростовом» (6 декабря).