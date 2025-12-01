Сычев оставил пост президента

Футбольный клуб «Иртыш» объявил в своём телеграм-канале, что бывший футболист «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв покинул пост президента клуба, который он занимал с января 2024 года.

«Благодарю всех болельщиков за поддержку клуба и веру в команду, за добрые пожелания и конструктивные предложения. Для меня это был важный период в жизни. Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в «Иртыше» для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени. Надеюсь, что дальше у «Иртыша» всё будет только лучше. Желаю успехов клубу и ещё раз благодарю всех болельщиков!» — говорится в заявлении команды из Омска в телеграм-канале.

«Иртыш» выступает в Леон Второй лиге А. Кто станет новым президентом клуба, на данный момент не сообщается.