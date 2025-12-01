"Ротор" объявил об уходе капитана команды

Капитан "Ротора" защитник Алексей Шумских и полузащитник волгоградцев Дмитрий Сасин покинули клуб.

© Rusfootball

Официальный телеграм-канал волгоградского "Ротора" объявил о прекращении сотрудничества по соглашению сторон с двумя игроками - капитаном команды 35-летним центральным защитником Алексеем Шумских, выступавшим за клуб с июля 2023 года, и новичком лета 2025 года 29-летним полузащитником Дмитрием Сасиным. Контракты с обоими футболистами изначально были рассчитаны до конца сезона-2025/2026.

По итогам осенней части сезона "Ротор" набрал 30 очков в 21 матче Первой лиги и занимает в турнирной таблице седьмое место. Отставание от зоны стыковых матчей составляет 4 очка.