Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об оценке 2025 года для национальной команды.

- Если глобально оценивать, год очень хороший. На пятёрку - такого года никогда не будет, всегда есть шероховатости, нюансы. Но в целом оцениваю хорошо, несмотря на ноябрьский сбор, поражение от Чили. Мы отталкиваемся не только от результатов, больше - от отношения ребят и судим по игре. Если говорить именно про саму игру, я бы поставил высокую оценку, - передаёт слова Карпина "РБ Спорт".

В 2025 году сборная России под руководством главного тренера Валерия Карпина провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

"Наши парни" в 2025 году обыграли национальные команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Белоруссии (4:1 в гостях), Катара (4:1 в гостях), Ирана (2:1) и Боливии (3:0), сыграли домашние ничьи с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1), а также уступили сборной Чили (0:2) в заключительном матче ноябрьского сбора.