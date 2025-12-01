Защитник Нино готов покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Нино может вернуться во «Флуминенсе».

Новый президент бразильского клуба Маттеус Монтенегро поставил целью вернуть бывшего капитана команды. Переговоры с самим игроком уже идут. Футболист готов покинуть петербургский клуб по семейным обстоятельствам.

На 28-летнего бразильца также претендуют греческий «Олимпиакос» и турецкий «Галатасарай».

Нино присоединился к петербуржцам в январе 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 млн евро. Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2028 года.

Вчера, 30 ноября, «Зенит» сыграл с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный мяч забил Нино.

После 17 туров чемпионата России «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Вторым идет ЦСКА (36). Лидером является «Краснодар» (37).