Губерниев предположил, кто смог бы вывести «Динамо» из кризиса

Губерниев о «Динамо»: «Нужно резать по живому и взбадривать всеми способами. Талалаев бы сделал»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что тренер «Балтики» Андрей Талалаев смог бы вывести «Динамо» из кризиса.

После 17 туров бело-голубые занимают в РПЛ 9-е место.

«Футболистов «Динамо» подбирал Карпин. Подбирал довольно скрупулезно. Гусеву и никому другому, кто бы ни пришел, не позавидуешь. Сейчас это пожарная команда после сигналов SOS. Видно, что кризис был системный. И просто так этот системный кризис преодолеть очень сложно. Не знаю даже, что «Динамо» и делать, какие шаги предпринимать, и кто будет команду тренировать. Уже не факт, что Гусев, конечно. Но ситуация трудная. 50 лет без чемпионства, нацеливались на золото, а теперь бы не вылететь. «Динамо» не позавидуешь. Давайте представим ситуацию от обратного. Я сватал Талалаева в «Спартак». А давайте представим, что Талалаев приходит в «Динамо». Там нужно уже резать по живому и взбадривать команду всеми возможными способами. Кто это сделает — не знаю. Талалаев бы сделал. Но ему надо быть призером в составе «Балтики», он хорош», — сказал Губерниев.
