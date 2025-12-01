Игрок "Балтики" высказался о работе под руководством Талалаева

Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь рассказал о работе с главным тренером калининградцев Андреем Талалаевым.

- Талалаев рассказывал, как находил подход к Илье Петрову через процент жировой и жену? Да, наверное, он находит подход к каждому. Ко мне через жену никак не зайдёшь - потому что у меня её нет (смеётся). Работается с Талалаевым нормально. Да, он требовательный и жёсткий тренер. Порой бывает тяжело. В спорте больших достижений нужно преодолевать себя и двигаться вперёд, - передаёт слова Сауся "Чемпионат".

53-летний тренер Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы напрямую вышли в Российскую премьер-лигу, став чемпионом Первой лиги в сезоне-2024/2025. В текущем сезоне "Балтика" набрала 32 очка в 17 матчах, потерпев в них одно поражение, и занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.

29 ноября балтийцы со счётом 1:0 обыграли на своём поле московский "Спартак", с 30-й минуты матча играя в меньшинстве.