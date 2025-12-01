Баринова накажут

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КДК рассмотрит поведение полузащитника «Локомотива» Дмитрий Баринова в отношении болельщиков «Спартака». После матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России у футболиста произошёл конфликт с фанатами красно-белых.

«Рассмотрим оскорбительное поведение игрока «Локомотива» Баринова в отношении болельщиков «Спартака». Баринов приглашен на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По завершении игры Баринов подошёл к трибунам «РЖД Арены», где сидели болельщики «Спартака». Фанаты красно-белых показывали игроку непристойные жесты, в ответ Дмитрий нецензурно выругался.