Тренер женского «Ростова» угрожала игрокам расправой

Главный тренер женского футбольного клуба «Ростов» Яна Чуб угрожала игрокам физической расправой после их жалоб на задержку зарплат. Об этом сообщает Don Mash.

«Если вы думаете, что я тренер и я вас не трону, мне будет плевать. Я не пожалею свою карьеру, я к тебе подъеду на квартиру. Ты меня услышала? Прибью всех», — приводятся слова тренера на аудиозаписи, которую анонимно прислали в редакцию.

Конфликт вспыхнул после обсуждения футболистками финансовых проблем, где также подвергли критике руководство. Услышав этот разговор, Яна Чуб ворвалась в помещение с криками и угрозами. Позже второй тренер Нана Гелбахтани попыталась успокоить обстановку. Игроки, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили факт системных задержек выплат и содержание конфликта.

