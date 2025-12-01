Тренер женского «Ростова» угрожала игрокам расправой

Главный тренер женского футбольного клуба «Ростов» Яна Чуб угрожала игрокам физической расправой после их жалоб на задержку зарплат. Об этом сообщает Don Mash.

© Соцсети

«Если вы думаете, что я тренер и я вас не трону, мне будет плевать. Я не пожалею свою карьеру, я к тебе подъеду на квартиру. Ты меня услышала? Прибью всех», — приводятся слова тренера на аудиозаписи, которую анонимно прислали в редакцию.

Конфликт вспыхнул после обсуждения футболистками финансовых проблем, где также подвергли критике руководство. Услышав этот разговор, Яна Чуб ворвалась в помещение с криками и угрозами. Позже второй тренер Нана Гелбахтани попыталась успокоить обстановку. Игроки, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили факт системных задержек выплат и содержание конфликта.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.