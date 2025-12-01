Полузащитник может покинуть «Спартак»

Бонгонда предложен клубам из Нидерландов и Бельгии. «Спартак» готов рассмотреть предложения зимой (Metaratings)
Посредники предложили услуги полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды клубам из Нидерландов и Бельгии, сообщил Metaratings.
Клуб готов рассмотреть предложения по хавбеку в зимнее трансферное окно.
В случае ухода хавбека приоритетным вариантом замены будет игрок, не считающийся легионером в РПЛ.
В этом сезоне Бонгонда провел три матча за «Спартак» в Мир РПЛ и не сделал результативных действий.
