Ла Лигу обвинили в фальсификации результатов

ТВ «Реала» о работе Бенгоэчеа в матче с «Жироной»: «В Ла Лиге фальсифицируются результаты. Сыновья Негрейры отобрали у «Мадрида» 4 очка. Судьи ставят клубу подножки»
В видеоролике ТВ «Реала» был прокомментирован матч 14-го тура Ла Лиги против «Жироны», в котором команда Хаби Алонсо не смогла победить – 1:1.
На матче работал главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа.
«В Ла Лиге фальсифицируются результаты. У «Реала» на четыре очка меньше из-за сыновей Негрейры. Де Бургос – один из судей с самым вопиющим послужным списком против «Реала». Ассистенты на ВАР не сделали подсказку главному арбитру – это нарушение. Так было и против «Райо Вальекано», так было и против «Жироны». И это уже также было в прошлом сезоне, когда «Реал» опережал «Барселону» на шесть очков. В этом сезоне это повторилось. Независимо от того, играет ли «Реал» плохо или хорошо, реальность такова, что судьи ставят клубу подножки. Президент это оправдывает. А кто вице-президент Федерации? Хавьер Тебас», – сказано в ролике ТВ «Реала».
