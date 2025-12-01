Игрок «Пари НН» рассказал о давлении на команду

Игрок «Пари НН» Лесовой: «Критика и положение команды давят, но мы не теряем веру в себя и можем выбраться из текущей ситуации»
Полузащитник «Пари НН» Даниил Лесовой заявил «Матч ТВ», что критика в адрес команды и турнирное положение давят на футболистов, однако нижегородцы по‑прежнему верят, что смогут выправить ситуацию.
В субботу «Пари НН» на выезде обыграл «Акрон» со счетом 2:1. Команда Алексея Шпилевского прервала восьмиматчевую серию без побед и с 11 очками занимает 15‑е место в турнирной таблице.
— Насколько вообще давит положение команды и критика в ее адрес?
— Однозначно, давит. Хочешь или не хочешь, а на какие‑то мнения экспертов натыкаешься, еще там что‑то. Вот это давит, но мы не теряем веру в себя. И, как я уже говорил туров 7–8 назад, мы можем выбраться из этой ситуации. Мое мнение не изменилось. И вот потихоньку ползем вверх. Едем в Махачкалу за победой. Нет безнадёги.
— То есть кризис начинает преодолеваться?
— Потихоньку, да, — сказал Лесовой «Матч ТВ».
В следующем туре 7 декабря нижегородская команда сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Даниил Медведев: «Кто‑то сказал, что теннис не является лучшим видом спорта? Ломаем человека, а не ракетку»
«Вратари всегда молодцы». Шелия оценил победу «Ахмата» над московским «Динамо»
Игрок «Пари НН» Лесовой: «Критика и положение команды давят, но мы не теряем веру в себя и можем выбраться из текущей ситуации»
Даниил Медведев: «Кто‑то сказал, что теннис не является лучшим видом спорта? Ломаем человека, а не ракетку»
«Вратари всегда молодцы». Шелия оценил победу «Ахмата» над московским «Динамо»
Игрок «Пари НН» Лесовой: «Критика и положение команды давят, но мы не теряем веру в себя и можем выбраться из текущей ситуации»