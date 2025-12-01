Умер прославленный советский футболист

Серебряный призер чемпионата Европы 1972 года по футболу в составе сборной СССР Владимир Мунтян умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

Мунтян скончался после продолжительной болезни.

Вместе с киевским "Динамо" он стал семикратным победителем чемпионатов СССР (1966-1968, 1971, 1974, 1975, 1977), дважды выиграл Кубок СССР (1966, 1974), завоевал Кубок обладателей кубков (1975) и Суперкубок УЕФА (1975).