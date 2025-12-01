Вратарь «Ахмата» оценил победу над «Динамо»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал «Матч ТВ», что в матче с московским «Динамо» хорошо себя проявили вратари обеих команд — Вадим Ульянов и Андрей Лунев.

© ФК «Ахмат»

Встреча 17‑го тура МИР РПЛ в Грозном завершилась волевой победой «Ахмата» — 2:1. Шелия провел весь матч в запасе. Безвыигрышная серия «Ахмата» в чемпионате России прервалась на отметке шесть матчей.

— Долгожданная победа, слава Богу, что это случилось. Теперь в хорошем настроении можем настраиваться на следующую игру.

— Была уверенность, что удастся отыграться и выиграть?

— По ходу сезона так получилось, что когда мы пропускаем, можем отыгрываться, выходить вперед, как это было в первой игре с «Динамо», когда вели в счете до 90+3‑й минуты, но упустили победу (2:2). Так и сейчас игра пошла по сценарию московского матча, только в этот раз мы удержали преимущество.

— Вратари сыграли здорово?

— Да, вратари всегда молодцы, — сказал Шелия «Матч ТВ».

«Ахмат» с 19 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице. В заключительном туре в 2025 году туре грозненская команда 5 декабря дома сыграет с «Оренбургом».

