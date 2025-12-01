Вратарь «Пари НН» высказался о матче с «Акроном»

Голкипер "Пари НН" Никита Медведев высказался об игре с "Акроном" в 17-м туре РПЛ.

© ФК "Пари НН"

- Первый раз столкнулся с туманом. До этого ни разу такого не было... В тумане все было хорошо видно на своей половине поля, когда игра перемещалась на чужую, то уже нет. Что касается красного мяча, то выбор был спорным. На мой взгляд, белым было бы лучше.

В минувшую субботу, 29 ноября, состоялся матч между нижегородским "Пари НН" и тольяттинским "Акроном" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" в условиях тумана. Команды играли красным мячом. Встреча закончилась победой нижегородцев со счетом 2:1.

"Пари НН" набрал 11 очков и покинул последнюю строчку, переместившись на 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Алексея Шпилевского по-прежнему находятся в зоне прямого вылета.