Депутат Свищев: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил об одобрении продажи пива на стадионах.

– Пиво будет на стадионах. На днях прошло совещание в правительстве – пиво будет.

– Принципиальное решение принято?

– Да. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру.

Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу.

Александр Дюков и Александр Алаев активно включились в этот процесс, сразу же все двинулось с мертвой точки, – сказал Дмитрий Свищев.

