Депутат Свищев: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил об одобрении продажи пива на стадионах.
– Пиво будет на стадионах. На днях прошло совещание в правительстве – пиво будет.
– Принципиальное решение принято?
– Да. Вопрос в том, будет ли это наш законопроект, который прошел первое чтение. Либо это будет новый законопроект, что предполагает новую процедуру.
Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу.
Александр Дюков и Александр Алаев активно включились в этот процесс, сразу же все двинулось с мертвой точки, – сказал Дмитрий Свищев.
Глава РПЛ Алаев: «Запрос на возвращение пива отражает ожидания болельщиков. При грамотной организации продажа пива сделает атмосферу более комфортной для взрослой аудитории»
Винисиус опоздал на 5 минут на сегодняшнюю тренировку «Реала»
После потока оскорблений Антонелли приостановил активность в соцсетях. «Мерседес» глубоко обеспокоен онлайн-хейтом (GPblog)
Глава РПЛ Алаев: «Запрос на возвращение пива отражает ожидания болельщиков. При грамотной организации продажа пива сделает атмосферу более комфортной для взрослой аудитории»
Винисиус опоздал на 5 минут на сегодняшнюю тренировку «Реала»
После потока оскорблений Антонелли приостановил активность в соцсетях. «Мерседес» глубоко обеспокоен онлайн-хейтом (GPblog)