Чешские полицейские спасли футбольного болельщика, голова которого застряла в зазоре между поездом и платформой на железнодорожном вокзале, сообщает Bild.

Патруль обнаружил мужчину без сознания в опасном положении, после чего смог его освободить. На платформе пострадавший пришел в себя. Причиной стало сильное алкогольное опьянение.

Болельщик приехал из Германии на матч Лиги Европы между «Викторией Пльзень» и «Фрайбургом», который завершился нулевой ничьей. В полиции пояснили, что, будучи пьяным, мужчина заблудился на вокзале, не смог найти нужный поезд, потерял равновесие и упал.

Состава преступления в его действиях не обнаружили. Позже мужчина самостоятельно обратился в больницу.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.