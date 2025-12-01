ЦСКА установил рекорд России

Московский ЦСКА одержал 18 побед на домашней арене в течение 2025 года, это максимальный показатель в российской истории, сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». Армейцы выиграли 13 матчей в рамках Мир РПЛ и ещё пять — в Фонбет Кубке России. Предыдущий рекорд по количеству домашних побед принадлежал также ЦСКА — в 2014 году красно-синие выиграли 17 матчей.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Армейцы набрали 36 очков по результатам 17 проведённых встреч.

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Тройку лидеров замыкает «Зенит» (36).