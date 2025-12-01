Агент объяснил, почему Сафонов не играет за ПСЖ

Агент Шпинев: «Сафонов не играет в «ПСЖ» по спортивным причинам»
Футбольный агент Вадим Шпинев заявил «Матч ТВ», что российский вратарь Матвей Сафонов не играет за «ПСЖ», поскольку не проходит в состав по спортивному принципу.
В нынешнем сезоне Сафонов не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
— Отсутствие игровой практики у Сафонова связано с политическим моментом?
— Мастерство присутствует. Просто очень жестокая конкуренция. Там просто столбы. Он не играет по спортивным причинам, — сказал Шпинев «Матч ТВ».
«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.