Агент объяснил, почему Сафонов не играет за ПСЖ

Футбольный агент Вадим Шпинев заявил «Матч ТВ», что российский вратарь Матвей Сафонов не играет за «ПСЖ», поскольку не проходит в состав по спортивному принципу.

© Матч ТВ

В нынешнем сезоне Сафонов не сыграл ни одного матча за «ПСЖ». Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

— Отсутствие игровой практики у Сафонова связано с политическим моментом?

— Мастерство присутствует. Просто очень жестокая конкуренция. Там просто столбы. Он не играет по спортивным причинам, — сказал Шпинев «Матч ТВ».

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 30 очков.