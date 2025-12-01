Экс-тренер «Кайрата» умер в 46 лет

Бывший главный тренер «Кайрата» и «Ордабасы» Кирилл Кекер ушёл из жизни в возрасте 46 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола (КФФ). Последним местом работы специалиста была юношеская сборная Казахстана.

© Пресс-служба Казахстанской федерации футбола