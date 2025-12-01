Выяснилось, какую позицию ЦСКА будет усиливать зимой

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, какие позиции клуб намерен усилить зимой.

© ПФК ЦСКА

"Ни для кого не секрет, что в первую очередь мы ищем нападающего. Задача непростая, но я надеюсь, что нам удастся усилить команду — мы приложим для этого все усилия", - приводит слова Бабаева "СЭ".

После 17 сыгранных туров ЦСКА располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 1 балл. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "быками".

Ранее главный тренер "армейцев" Фабио Челестини заявил, что у форвардов ЦСКА есть сложности. Специалист во время одной из пресс-конференций также сказал, что устал от вопросов про игру нападающих и посоветовал журналистам обратиться к руководству клуба.