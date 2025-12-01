«Рубин» ответил на троллинг «Зенита»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала шутливый пост в ответ на троллинг «Зенита» после победы сине-бело-голубых (1:0) в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В телеграм-канале «Зенита» гол защитника Нино был опубликован с подписью: «Счастливого пути». В смонтированном видео голкипер казанцев после того, как не смог предотвратить гол Нино, улетел за пределы стадиона, оказался в самолёте и полетел в Казань.

В ответ пресс-служба «Рубина» поделилась гиперссылкой на публикацию сине-бело-голубых и опубликовала видео, высмеивающее статистический факт, согласно которому «Зенит» впервые за 113 домашних матчей при Сергее Семаке в РПЛ нанёс лишь один удар в створ за матч, а также пошутила про перенос юбилея.

«Чем команда занималась в полёте из Санкт-Петербурга: 12 секунд пересматривали удары «Зенита», 2 часа, 4 минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей «Зенита», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».