Защитник "Краснодара" ответил, собирается ли покидать клуб

Защитник "Краснодара" Диего Коста в беседе с Rusfootball.info заявил, что не собирается покидать клуб в зимнее трансферное окно.

© Источник

"Могу ли я покинуть клуб зимой? Нет, я остаюсь. Это все слухи", - сказал Коста.

Ранее СМИ сообщали об интересе бразильских клубов к Косте. В сезоне-2025/26 Коста принял участие в 19-ти матчах за "Краснодар" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. "Краснодар" на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.