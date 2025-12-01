Карпин пожаловался на журналистов

Карпин про общение с журналистами: «Ничего хорошего, нужного, интересного оттуда не почерпнуть. Когда про Лабубу спрашивают, можно и посмеяться»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что по-прежнему не любит общаться с журналистами.
– Ваши слова: «Если честно, выходя из дома, своей комфортной и близкой домашней обстановки, я надеваю маску, щит, выпускаю шипы… Да, я себя так веду, это защитная реакция на окружающую среду. Где-то я могу раскрыться и дать слабину, но в целом это редкость. Дома я не такой». Со стороны кажется, что сейчас вы стали чуть меньше выпускать шипы по сравнению, например, со временем в «Спартаке». Верно ли это наблюдение и сложно ли пересилить себя и не выпускать шипы?
– Мне сложно судить, со стороны виднее. Поэтому без понятия, сложно или не сложно. Зависит от обстановки.
– Если вспоминать пресс-конференции в «Спартаке», журналисты боялись задавать вопросы, потому что в ответ следовало «Ну и?».
– По-моему, и сейчас так же.
– Сейчас вы стоите с журналистами по 30 минут после тренировки сборной и общаетесь, смеетесь.
– Когда спрашивают про Лабубу, да, можно и посмеяться.
– Вот, вы даже про Лабубу смеетесь. И не говорите «Ну и?».
– Почему, говорю, бывает.
– Стало ли вам нравиться общение с журналистами?
– Нет.
– Почему?
– Потому что ничего хорошего оттуда нельзя почерпнуть, ничего интересного, нужного или хорошего.
– Это как обязанность – отстрелялся, и фух, слава богу?
– Да, – сказал Карпин.
Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»
Дркушич о промахе Кузяева по пустым воротам в конце матча с «Рубином»: «В Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови, может. Спасибо ему – страшновато было»
Семье Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России
Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»
Дркушич о промахе Кузяева по пустым воротам в конце матча с «Рубином»: «В Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови, может. Спасибо ему – страшновато было»