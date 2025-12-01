Карпин пожаловался на журналистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что по-прежнему не любит общаться с журналистами.

© Sports.ru

– Ваши слова: «Если честно, выходя из дома, своей комфортной и близкой домашней обстановки, я надеваю маску, щит, выпускаю шипы… Да, я себя так веду, это защитная реакция на окружающую среду. Где-то я могу раскрыться и дать слабину, но в целом это редкость. Дома я не такой». Со стороны кажется, что сейчас вы стали чуть меньше выпускать шипы по сравнению, например, со временем в «Спартаке». Верно ли это наблюдение и сложно ли пересилить себя и не выпускать шипы?

– Мне сложно судить, со стороны виднее. Поэтому без понятия, сложно или не сложно. Зависит от обстановки.

– Если вспоминать пресс-конференции в «Спартаке», журналисты боялись задавать вопросы, потому что в ответ следовало «Ну и?».

– По-моему, и сейчас так же.

– Сейчас вы стоите с журналистами по 30 минут после тренировки сборной и общаетесь, смеетесь.

– Когда спрашивают про Лабубу, да, можно и посмеяться.

– Вот, вы даже про Лабубу смеетесь. И не говорите «Ну и?».

– Почему, говорю, бывает.

– Стало ли вам нравиться общение с журналистами?

– Нет.

– Почему?

– Потому что ничего хорошего оттуда нельзя почерпнуть, ничего интересного, нужного или хорошего.

– Это как обязанность – отстрелялся, и фух, слава богу?

– Да, – сказал Карпин.