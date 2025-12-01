«Ростов» продлит контракт с тренером

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил о том, что клуб планирует подписать новое соглашение с главным тренером команды Джонатаном Альбой.

© ФК "Ростов"

«Контракт будет продлен с Альбой. Не могу пока ничего прокомментировать», - цитирует Рыскина «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали о том, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и экс-наставник нижегородского «Пари НН» Александр Кержаков может сменить Альбу на посту главного тренера «Ростова».

44-летний испанец работает главным тренером в «Ростове» с 25-го февраля 2025-го года. До этого он был аналитиком в клубе.

После 17-ти туров РПЛ «Ростов» занимает 11-ое место в турнирной таблице с 18 очками в активе. Лидер чемпионата России – «Краснодар» (37).

6-го декабря «Ростов» встретится с казанским «Рубином». Начало матча – 14:00 по мск.