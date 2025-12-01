Винисиус опоздал на тренировку «Реала»

Винисиус Жуниор опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала».

Как сообщает El Chiringuito, вингер приехал на клубную базу мадридцев на 5 минут позже начала тренировки. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с бразильцем на пассажирском сидении подъезжает к «Вальдебебас».

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Жироной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги (1:1).