Винисиус опоздал на тренировку «Реала»

Винисиус опоздал на 5 минут на сегодняшнюю тренировку «Реала»
Винисиус Жуниор опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала».
Как сообщает El Chiringuito, вингер приехал на клубную базу мадридцев на 5 минут позже начала тренировки. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с бразильцем на пассажирском сидении подъезжает к «Вальдебебас».
Вчера «Реал» сыграл вничью с «Жироной» на выезде в матче 14-го тура Ла Лиги (1:1).
