«Амкал» обогнал 2Drots в общем зачете побед на Media Football Awards

«Амкал» вышел на чистое первое место в общем зачете побед на Media Football Awards.

© Sports.ru

В этом году клуб Германа Эль Класико получил всего три награды, однако этого хватило, чтобы опередить 2Drots, у которых всего один перстень.

«Десятка» завоевала рекордные восемь наград и поднялась в четверку лидеров. На один приз больше у «БроукБойз».

1. «Амкал» – 13

2. 2Drots – 12

3. «Броуки» – 9

4. ФК «10» – 8

5. «Банка» – 3

6. «Титан» – 3

7-8. «Эгриси» – 2

7-8. «Родина Медиа» – 2

9-12. «СиндЕкат» – 1

9-12. «Матч ТВ» – 1

9-12. «Бей Беги» – 1

9-12. Fight Nights – 1

Все результаты Winline Media Football Awards-2025 можно найти здесь.