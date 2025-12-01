«Амкал» обогнал 2Drots в общем зачете побед на Media Football Awards, ФК «10» поднялся в топ-4
«Амкал» вышел на чистое первое место в общем зачете побед на Media Football Awards.
В этом году клуб Германа Эль Класико получил всего три награды, однако этого хватило, чтобы опередить 2Drots, у которых всего один перстень.
«Десятка» завоевала рекордные восемь наград и поднялась в четверку лидеров. На один приз больше у «БроукБойз».
1. «Амкал» – 13
2. 2Drots – 12
3. «Броуки» – 9
4. ФК «10» – 8
5. «Банка» – 3
6. «Титан» – 3
7-8. «Эгриси» – 2
7-8. «Родина Медиа» – 2
9-12. «СиндЕкат» – 1
9-12. «Матч ТВ» – 1
9-12. «Бей Беги» – 1
9-12. Fight Nights – 1
Все результаты Winline Media Football Awards-2025 можно найти здесь.
