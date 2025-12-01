Защитник «Зенита» пошутил о нереализованном моменте Кузяева

Дркушич о промахе Кузяева по пустым воротам в конце матча с «Рубином»: «В Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови, может. Спасибо ему – страшновато было, если честно»
Защитник «Зенита» Ванья Дркушич пошутил о нереализованном моменте хавбека «Рубина» Далера Кузяева.
В матче 17-го тура Мир РПЛ «Зенит» победил со счетом 1:0. Кузяев в добавленное ко второму тайму время не реализовал момент, не попав по пустым воротам.
– Чувствовалась ли усталость у тех партнеров, кто в четверг играл в кубковом матче с «Динамо»?
– Думаю, нет. Ребята хорошо готовы, могут играть через два дня на третий.
– Вы не ездили в Москву, как себя чувствуете?
– Все в порядке. Было небольшое повреждение, но уже полностью восстановился.
– Как восприняли эпизод, когда в самом конце матча Далер Кузяев едва не сравнял счет?
– Страшновато было, если честно. Но, может быть, в Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови. Так что спасибо ему, – сказал Дркушич с улыбкой.
Напомним, Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.
