Защитник «Зенита» пошутил о нереализованном моменте Кузяева

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич пошутил о нереализованном моменте хавбека «Рубина» Далера Кузяева.

В матче 17-го тура Мир РПЛ «Зенит» победил со счетом 1:0. Кузяев в добавленное ко второму тайму время не реализовал момент, не попав по пустым воротам.

– Чувствовалась ли усталость у тех партнеров, кто в четверг играл в кубковом матче с «Динамо»?

– Думаю, нет. Ребята хорошо готовы, могут играть через два дня на третий.

– Вы не ездили в Москву, как себя чувствуете?

– Все в порядке. Было небольшое повреждение, но уже полностью восстановился.

– Как восприняли эпизод, когда в самом конце матча Далер Кузяев едва не сравнял счет?

– Страшновато было, если честно. Но, может быть, в Далере еще есть чуть‑чуть зенитовской крови. Так что спасибо ему, – сказал Дркушич с улыбкой.

Напомним, Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.