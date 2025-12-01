Президент «БроукБойз»: РПЛ – это просто несмотрибельно

«РПЛ – это просто несмотрибельно. Там люди отбывают номер и спокойно на сигарете играют сезон». Райзен о конкуренции РПЛ с медиафутболом

Президент «БроукБойз» Райзен заявил, что не считает российскую Премьер-лигу конкурентом медиафутболу в плане зрительского интереса.

«На мой взгляд, в нашем медиафутболе еще ничего не ######## (потеряно). Я был на Baller League (медиафутбольный турнир в Англии – Спортс’’) в прошлом году и попал сейчас – она сильно выросла. И это при условии, что у нее сумасшедший конкурент в лице АПЛ. В России нет конкуренции на рынке развлечений. У нас российская Премьер-лига – это просто несмотрибельно, #####! Как можно смотреть РПЛ без ставок? Это худшее зрелище как по вовлеченности, так и идейности. За этим не интересно наблюдать, там люди отбывают номер. У них не горят глаза, они ничего не хотят выигрывать. У них большие зарплаты, и они спокойно на сигарете играют сезон. Поэтому у медиафутбола нет конкурентов на футбольном рынке», – заявил Райзен.
