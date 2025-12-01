Петржела признался, что матерился на игроков «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ рассказал, использовал ли нецензурные выражения в адрес футболистов сине-бело-голубых.

© ФК "Зенит"

Вчера, 30 ноября, нынешний наставник питерской команды Сергей Семак признался, что никогда не ругается матом.

– Да, я постоянно выражался на них, – заявил Петржела.

– Нецензурная брань приемлема в современном спорте?

– Конечно, почему нет.

– В чем была ваша мотивация, когда вы матерились на игроков?

– Прежде всего, конечно, чтобы предать эмоций в перерыве матче, и не важно хорошо мы играли или плохо. На тренировках было тихо, чтобы спокойно подготовиться к матчу, а вот во время игры половине команды доставалось. Надо было ругать ребят.

– Кому из футболистов чаще всего от вас попадало?

– Я уже и не помню, честно. Много времени прошло (смеется).

В 2003 году «Зенит» под руководством Петржелы завоевал серебро в чемпионате России. На тот момент это было наивысшее достижение сине-бело-голубых в этом турнире.

Также «Зенит» Петржелы дошел до 1/4 финала Кубка УЕФА в сезоне 2005/06.