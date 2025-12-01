Защитник «Амкала» продлил контракт с клубом

Левшук продлил контракт с «Амкалом»: «То, что дали мне «Амкал» и Гера, не дал бы никто. Я, конечно, остаюсь»
Защитник «Амкала» Арсений Левшук продлил контракт с клубом.
«Контракт ✅ Поддерживаю «Амкал» и Геру в любом случае и моменте ❤️ То, что дали мне «Амкал» и Гера, не дал бы никто 🤷🏻♂️ Я, конечно, остаюсь 🥰», – написал Арсений.
Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. Несколько игроков покинуло команду.
