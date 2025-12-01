Дэвид Бекхэм высказался об игре «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прокомментировал выступление «красных дьяволов» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В матче 13-го тура с «Кристал Пэлас» подопечные Рубена Аморима отыгрались по ходу встречи и одержали победу со счётом 2:1.

«Думаю, есть признаки того, что тренер меняет ситуацию. Он кое-что подправил, и мы начинаем добиваться лучших результатов. Впереди ещё долгий путь, и было несколько матчей, в которых мы играли не так хорошо. Но я думаю, что у нас хороший тренер, и он постепенно меняет ситуацию», – приводит слова Бекхэма аккаунт Sky Sports в соцсети X.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко.