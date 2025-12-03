Быстров спрогнозировал итог матча между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший российский футболист Владимир Быстров полагает, что «Спартак» сыграет вничью с московским «Динамо» в матче 18-го тура Мир РПЛ. Встреча состоится в эту субботу, 6 декабря, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

— Твой прогноз?

— Ничья и оба (тренеры «Спартака» и «Динамо». — Прим. «Чемпионата») в отпуск поедут.

— Ничья какая?

— Хорошая такая, боевая. 1:1, — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. «Динамо» расположилось на девятой строчке (20).