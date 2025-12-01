Мбаппе забил 60-й гол за год

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил 60-й гол в 2025 году в матче 14-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (1:1). Французский форвард стал четвёртым игроком в XXI веке, достигшим такого количества забитых мячей.

В нынешнем 100-летии больше голов за календарный год удавалось забить лишь Криштиану Роналду (63 гола в 2012 году, 69 голов – в 2013-м, 61 гол – в 2014-м), Роберту Левандовскому (69 голов в 2021 году) и Лионелю Месси (91 гол в 2012 году).

По состоянию на сегодняшний день «Реал» Мадрид занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко.