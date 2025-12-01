На детекторе лжи раскрыли настоящий возраст экс-игрока ЦСКА Сейду Думбия

Сейду Думбия ответил на вопрос о своем возрасте, пройдя тест на детекторе лжи.

Сейду Думбия в шоу "В гостях у Слуцкого" прошел тест на детекторе лжи. Если верить результатам детектора, то возраст экс-игрока ЦСКА подделан на 6 лет - сейчас Думбия не 37 лет, а 43 года. Согласно результатам, ивуариец выступал за ЦСКА, когда ему было 28-33 года, а не 22-27 лет.

Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в составе московского клуба нападающий отметился 61 забитым мячом в 95 встречах, после чего перешел в итальянскую "Рому". Также ивуариец выступал за швейцарский "Янг Бойз", английский "Ньюкасл Юнайтед", лиссабонский "Спортинг" и испанскую "Жирону". В 2021 году Думбия объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.