Названы команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов перечислил команды, которые будут бороться за золотые медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«У нас сейчас много команд, которые претендуют на победу в чемпионате. Есть уже сформировавшаяся четвёрка впереди, ясно, что за чемпионство будут бороться «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. Вполне, может быть, «Локомотив» весной вклинится в борьбу, потому что весной команда достаточно неплохо играет», — отметил он.

В чемпионате России сыграно 17 туров. Лидером турнирной таблицы стал действующий чемпион РПЛ «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции московский ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.

На пятом месте расположилась калининградская «Балтика» (32 балла), а на шестом — московский «Спартак» (28 очков). Причем в матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Балтике» со счетом 0:1.