Российский блогер сыграл в футбол на высоте 1700 метров

Блогер Михаил Литвин сыграл в футбол в небе на высоте 1700 метров, установив мировой рекорд. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Президент медиафутбольного клуба Lit Energy подготовил специальную футбольную площадку и прикрепил ее к воздушному шару, который поднял созданное поле на высоту 1700 метров. Для подтверждения рекорда Литвин пригласил представителя книги рекордов России, который заявил, что попытки установить такой рекорд никогда и нигде не предпринимались.

По признанию блогера, на съемку этого видео он потратил 30 млн рублей, и эти съемки стали самыми дорогими в истории его канала. В конце видео Литвин забил гол и прыгнул с платформы вниз с парашютом, отпраздновав мяч в стиле португальского нападающего Криштиану Роналду.

В октябре 2025 года Литвин заявил, что поставил мировой рекорд скорости на электросамокате. Во время съемки видео участникам, которые принимали участие, нужно было за три попытки набрать самую высокую скорость. Литвин выбрал исполнить челлендж на электросамокате, который, согласно техническим характеристикам, способен развивать скорость более 200 км/ч. В видео было зафиксировано, что Литвин сумел разогнаться до 203 км/ч. Блогер заявил, что побил мировой рекорд.