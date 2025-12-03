Один из топ-клубов отказался участвовать в Зимнем Кубке РПЛ

Как сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, в списке участников Зимнего Кубка РПЛ произошли изменения. ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" и "Динамо" выразили согласие на участие в товарищеском турнире, тогда как московский "Спартак" отказался.

Сообщается, что такое решение было принято еще предыдущим тренером красно-белых Деяном Станковичем. Серб выразил мнение, что в прошлом году участие в турнире негативно сказалось на подготовке команды к весенней части сезона. После увольнения Станковича никто из "Спартака" не сообщал об изменении позиции касательно Зимнего Кубка.

В прошлом году "Спартак" дошел до финала турнира, где уступил "Зениту" со счетом 0:3. Даты и место проведения Зимнего Кубка РПЛ-2026 пока неизвестны.