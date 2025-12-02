Защитник ЦСКА пропускает тренировку перед матчем с «Краснодаром»

Футболист ЦСКА Рамиро Ди Лусиано пропускает тренировку московского клуба перед матчем 18‑го тура МИР РПЛ против «Краснодара», передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.
Команда Фабио Челестини 7 декабря на выезде сыграет с «Краснодаром».
ЦСКА после 17 туров чемпионата России набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Краснодара» на одно очко.
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА смотрите с 18:45 мск на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
