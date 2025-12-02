Российских футболистов внесли в базу "Миротворца"

Победитель Лиги чемпионов в составе португальского "Порту" Дмитрий Аленичев и восьмикратный чемпион России по футболу вместе с московским "Спартаком" Андрей Тихонов включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу внесены семикратный чемпион России Дмитрий Хлестов, шестикратные победители национального первенства Александр Филимонов и Александр Ширко, а также директор департамента проведения соревнований Футбольной национальной лиги Василий Иванов. Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку проведения специальной военной операции.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.