Арбитр раскритиковал правило рукопожатий тренеров и судей перед матчами РПЛ

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о правиле рукопожатий тренеров и судей перед матчами чемпионата России по футболу.

«Снова вспоминаем про рукопожатия тренеров и арбитров перед матчами. Не надо этого делать. Не понимаю, почему департамент этого не видит. Судей ненавидят все — тренеры, игроки. Они не друзья. Игроки высказываются на эту тему постоянно. Зачем это нужно? Я бы просто сказал: «Я не буду подавать руку». Если тренер хочет пожать руку, пусть подходит после игры и благодарит за работу. А до игры зачем? Ещё и в обязательном порядке. Это скрытая ненависть за улыбкой. По мне, должно быть самолюбие у судей. Их никто не любит, и, кто бы что ни говорил, все хорошие, только когда выигрывают. Сегодня люди такие, завтра — другие», — сказал Федотов, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набрав 37 очков. Следом располагаются ЦСКА и «Зенит», набрав по 36 очков.